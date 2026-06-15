Отцовство, карьера и мнение об СВО: где сейчас актер Андрей Леонов

Народный артист России Андрей Леонов сегодня празднует 67-летие. Подробности жизни и карьеры рассказывает News.ru.

Андрей Леонов родился 15 июня 1959 года в Москве в семье знаменитого актера Евгения Леонова. В 1976 году он поступил в Щукинское училище, через три года начал служить в «Ленкоме», затем ушел в армию (служил в танковых войсках), после чего вернулся на сцену. За свою карьеру он снялся более чем в 60 фильмах и сериалах, включая «Папины дочки», «Ивановы-Ивановы», «Аферисты», «Оранжевую корову» и другие.

Впервые актер женился в 1984 году на дочери чилийского эмигранта Алехандре Куэвас. В этом браке родился сын Евгений. Супруга уехала работать в Швецию вместе с ребенком, а Леонов остался в России — пара развелась в 1997 году. Второй раз он женился в 2010 году на Анастасии Якушенко (дочери композитора), которая младше его на 13 лет. У них родились дочь Анна и сын Михаил.

Актер поддерживает военную спецоперацию. В 2023 году он передал свой автомобиль бойцам. В программе «Жизнь и судьба» Леонов говорил, что многие военные после войны могут прийти в кино и снять правдивые фильмы.

В 2025 году артист снялся в комедии «Наш папа — Дед Мороз!» и новых сериях «Папиных дочек». Старший сын Евгений окончил актерскую школу в Стокгольме, пишет сценарии и музыку, выступает с моноспектаклями. В 2019 году у него родился сын Мио. Дочь Анна занимается балетом в студии при Большом театре, сын Михаил увлечен спортом.