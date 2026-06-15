«О выписке не может быть и речи»: Бузова рассказала о своем состоянии

Певица Ольга Бузова рассказала в Telegram-канале, что почти не спит из-за травмы колена и не может самостоятельно передвигаться, а врачи пока не говорят о сроках полного восстановления.

Ранее Ольга Бузова вернулась со съемок в Доминикане и уже дома, упав в душе, серьезно повредила ногу. Артистка опубликовала в соцсетях жуткие кадры, сделанные в карете скорой помощи. На фотографиях ее нога была забинтована от ступни до бедра, с кровавым пятном на колене. Бузова была госпитализирована, врачи провели ей операцию.

По словам Ольги Бузовой, сегодня ночью она «поспала чуть больше трех часов» и считает это успехом.

«Очень ждала конкретики от лечащих врачей, но, к сожалению, рана настолько сильная и глубокая, что пока не ясен период полного восстановления. (…) Я до сих пор в больнице. О выписки не может быть и речи, ибо я самостоятельно не могу передвигаться», - пожаловалась телеведущая.

Она также поблагодарила персонал Боткинской больницы за «бережное отношение», подчеркнув, что ей сложно принять тот факт, что пока неизвестно, как быстро она сможет встать на ноги.

«Подробности писать не хочется, чтобы лишний раз не вызывать панику у вас и близких мне людей», - рассказала Бузова своим поклонникам.

Напомним, что ранее певица охарактеризовала произошедшее с ней словами «сложно и больно».