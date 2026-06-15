Бузова вышла с тревожными новостями о здоровье

Ольга Бузова вынуждена коротать эти дни на больничной койке. Артистка пока не может самостоятельно передвигаться.

Ольга Бузова находится в больнице после операции. На днях певица упала в ванной, да упала так, что ей понадобилась срочная помощь врачей и радикальные меры. Пока что поп-звезда передвигается только на инвалидной коляске, а о выписке уже и не помышляет.

Сегодня Ольга вышла с не самыми обнадеживающими новостями.

«Очень ждала конкретики от лечащих врачей, но, к сожалению, рана настолько сильная и глубокая, что пока не ясен период полного восстановления», — написала певица в ТГ-канале.

Она очень расстроена тем, что все летние планы улетели в тартарары. А неопределенность добавляет масла в огонь.

«Подробности писать не хочется, чтобы лишний раз не вызывать панику у вас и близких мне людей. Я до сих пор в больнице. О выписки не может быть и речи, ибо я самостоятельно не могу передвигаться», — пожаловалась бывшая обитательница «Дома-2».

Поклонники пожелали Ольге скорейшего восстановления, а также отметили, что вселенная пытается до нее достучаться через недуг.

«Оля, ты хреначишь как лошадь. Вселенная уже не знала как тебе показать, что пора бы отдохнуть. Поэтому преподнесла все в таком виде, в виде длительного отдыха и восстановления», — написали в комментариях.

А пока Ольга восстанавливается после операции, ее сестра готовится встретить своего первого ребенка. На днях Анна поделилась фото из роддома.