Наталья, сестра покойной певицы Жанны Фриске, в беседе с Super опровергла недавние заявления Дмитрия Шепелева. По словам шоумена, семья солистки группы «Блестящие» якобы настаивала на встречах с Платоном — сыном певицы — исключительно в телевизионной студии перед камерами.

Наталья Фриске резко отреагировала на слова Шепелева. По её словам, семья вовсе не стремится к публичности — напротив, они просто хотят увидеть мальчика и наладить с ним неформальное общение.

«Это полнейший бред. Мы хотим встретиться с ребёнком, просто хотя бы его увидеть. Я пыталась на его день рождения передать ему подарок, на что было сказано, что ничего нельзя ему передавать. Полнейший бред, как обычно у Димы, лишь бы ему только выйти на публику, и чтобы о нём опять поговорили и бедненького пожалели», — поделилась Наталья.

Она рассказала, что на протяжении последних нескольких лет Шепелев придумывал сомнительные отговорки, препятствуя общению семьи покойной певицы с Платоном.

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«Во‑первых, он постоянно отнекивался, придумывал то болезни, то прописал ребёнка в Белоруссии, что ребёнок не живёт в России, ребёнок не живёт в Москве. Назначал адрес встречи нам где‑то там в Белоруссии, на каком‑то поле или что‑то, я не знаю. Я даже не знаю, что это за адрес был. Поэтому пусть он не рассказывает сказки. Я вам могу показать все переписки, у меня у отца они сохранились. Так что это полнейший бред», — подчеркнула Фриске.

Сестра Жанны Фриске считает, что вокруг вопроса общения с Платоном создаётся излишний драматизм, тогда как искренние попытки семьи наладить контакт с мальчиком систематически пресекаются под сомнительными предлогами.