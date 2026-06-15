Виктор Логинов появился в Сочи без молодой жены

Актер Виктор Логвинов прибыл на кинофестиваль «Евразия» в Сочи без молодой жены Марии Гуськовой. Об этом сообщает Starhit.

Отмечается, что в последнее время артист серьезно изменил имидж — отрастил волосы и отпустил бороду. В беседе с журналистами он признался, что ему нравится свое отражение в зеркале, а волосы он просто не стрижет.

«Мне всегда нравились длинные волосы, тем более что у меня они растут. Пусть растут, придет время полысеть, я полысею. Я так для себя решил», — заявил он.

Вместе с тем Логвинов не стал отвечать на вопросы о Гуськовой и не пояснил, почему прилетел в Сочи без нее.

Напомним, что в конце 2025 года Гуськова обвинила Логвинова в побоях и измене. Тогда она заявила, что устала «биться за человека, который этого не достоин» и подает на развод. Сам Логвинов заявлял, что у его супруги есть проблемы с психикой, а заявления об измене и избиениях комментировать не стал.