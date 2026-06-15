В Москве завершилось судебное разбирательство между телеведущей Викторией Боней и Авророй Кибой — бывшей возлюбленной Григория Лепса. Как сообщает Telegram-канал «112», суд отказал телеведущей в удовлетворении иска к 20-летней девушке на 3 миллиона рублей.

Причиной иска стали публикации в социальных сетях, сделанные Кибой: в них она утверждала, что Боня якобы «всю жизнь находилась в статусе чьей‑то любовницы» и начинала карьеру с продажи своего тела за 3 тысячи евро. Представители Виктории Бони подчёркивали, что речь идёт не о субъективном мнении, а о конкретных заявлениях, наносящих ущерб её репутации. В качестве доказательств сторона телеведущей предоставила суду скриншоты сторис, фрагменты интервью и публикации в СМИ.

Сторона Авроры Кибы выступила против и заявила о готовности представить материалы, касающиеся личной жизни телеведущей.

По итогам заседания адвокат Виктории Бони Алексей Лунёв сообщил, что суд отказал в удовлетворении иска. При этом, как он отметил, Аврора Киба отказалась от авторства спорных публикаций и не смогла подтвердить ранее озвученные обвинения.

«Нам результат был не важен. Она не смогла доказать свои слова», — заявил представитель Бони.

Ранее Виктория Боня раскрыла, что в 18 лет была вынуждена сделать аборт.