Скончалась менеджер группы ABBA Герель Хансер

Многолетний менеджер шведской музыкальной группы ABBA Герель Хансер скончалась на 77-м году жизни, сообщает aif.ru со ссылкой на Daily Star.

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"С глубочайшей скорбью сообщаем о кончине Герель Хансер. Мы потеряли нашего самого любимого друга и ближайшего коллегу. Эта утрата неизмерима", – говорится в обращении, которое подписали все четверо участников коллектива.

Причина смерти Хансер не озвучивается. После известия о смерти фанаты назвали Хансер "пятым участником" группы и заявили, что ее влияние будет ощущаться еще многими поколениями.

Хансер родилась 21 июня 1949 года. В 1969-м она устроилась работать в компанию Sweden Music и на лейбл Polar Music, которые принадлежали менеджеру ABBA Стигу Андерсону. Позднее Хансер стала его личным помощником, а потом заняла пост вице-президента звукозаписывающей компании.

В пик популярности ABBA она ездила с музыкантами в концертные туры и занималась связями со СМИ. Затем она стала личным менеджером коллектива.

В 1979 году участники ABBA записали для Хансер специальную песню Sång Till Görel в честь ее 30-летия. Произведение выпустили ограниченным тиражом только для именинницы и ее друзей. В настоящее время эта запись считается одной из самых редких в дискографии группы.

Хансер также знали поклонники ABBA. Менеджер лично отвечала на их письма и помогала с автографами.