Дмитрий Шепелев сделал неожиданное признание о Жанне Фриске

Телеведущий Дмитрий Шепелев сделал неожиданное признание о певице Жанне Фриске. Как сообщает Starhit, в годовщину смерти артистки он опубликовал пост, в котором подчеркнул, что хранит светлую память о ней.

Шепелев в последние годы редко говорит о Фриске, избегая обвинений и критики в свой адрес. Кроме того, у телеведущего уже есть новая семья — он несколько лет живет с дизайнером Екатериной Тулуповой. Вместе они воспитывают сына Фриске и Шепелева Платона, дочь Екатерины от прошлых отношений Ладу и общего сына Тихона.

В публикации Шепелев рассказал, что возле письменного стола Платона стоит большая фотография матери. Телеведущий подчеркнул, что всегда напоминает мальчику, что мама продолжает быть рядом с ним.

«Я вижу ее продолжение в Платоне: улыбку, жесты, они даже молчат похоже. Жанна всегда рядом. Она остается с нами тихо, каждый день, без даты в календаре. Как может быть по-другому?», — написал он.

Шепелев добавил, что память о Жанне принадлежит не только его сыну и семье, но и миллионам людей, которые любили артистку. Телеведущий уже стал старше ушедшей избранницы и с каждым годом все сильнее сочувствует ее родителям.

«Как отец, конечно, я понимаю, какой он — главный страх для каждого родителя. Мне очень, очень жаль. Я никогда не возьмусь судить, как они проживают такое горе», — добавил Шепелев.

Телеведущий также заявил, что отклоняет предложения родных Фриске о встрече с Платоном, поскольку те хотят общаться в «телевизионной студии, под камеры, на публику». Шепелев отметил, что самые близкие люди мальчика «безвозвратно упустили его детство», однако встречи его сына с кем бы то ни было не будут «материалом для эфира».

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«Семья — не контент. Я говорю это спокойно и без обиды: то, что происходит между близкими людьми, не нуждается в съемке и монтаже. Для меня память о Жанне — это не шоу. Это глубоко личное. Не напоказ», — подчеркнул он.

Шепелев также заявил, что его супруга Екатерина тепло относится к Платону. Он назвал его светлым и талантливым мальчиком, а в его мужестве и упорстве уже виден прекрасный юноша.