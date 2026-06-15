Яковлева смогла добиться справедливости после скандала в Театре сатиры

Актриса Алена Яковлева смогла добиться справедливости после скандала вокруг постановки к ее юбилею в Театре сатиры. Как сообщает Starhit, спектакль может выйти уже к Новому году.

По ее словам, худруку Театра имени Гоголя и режиссеру нового спектакля Антону Яковлеву сообщили, что деньги на постановку нашлись. Он приступит к работе, как только сможет.

«Это будет, конечно, в следующем сезоне, я думаю, что где-то к Новому году, потому что раньше не получится. Посмотрим, что дальше будет, какая будет реакция», — заявила актриса.

Яковлева добавила, что с худруком Театра сатиры Евгением Герасимовым она сейчас почти не общается. Тот лишь формальное коммуницирует с артисткой через мессенджеры.

2 июня Яковлева отметила 65-летие. Она заявляла, что мечтала отпраздновать юбилей на сцене Театра сатиры, в котором служит с 1985 года, а к ее дню рождения там должны были поставить спектакль «Визит дамы». Премьеру планировали провести еще в апреле, однако репетиции так и не начались.

По словам артистки, руководство театра объясняло отказ от спектакля нехваткой средств. Она утверждала, что при этом на сцене регулярно проходили премьеры, в которых участвовал Герасимов, а ставил большинство из них его сын Владимир Герасимов.