Поминки в 11-ю годовщину смерти Жанны Фриске обернулись грандиозным скандалом

Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года. Певица боролась с раком мозга, но болезнь оказалась сильней. Похоронили исполнительницу хита "Малинки" на Николо-Архангельском кладбище. Каждый год на могиле артистки собирается семья, не приходит только сын Жанны Платон.

Мальчика певица родила за два года до смерти. Когда Фриске оставались считанные дни, отец Платона Дмитрий Шепелев увез мальчика в Болгарию. Телеведущий считал, что так ребенку будет лучше, но семью Жанны возмутил поступок Дмитрия. Дальше скандал лишь набирал обороты. В итоге сейчас Шепелев не пускает сына к бабушке и дедушке.

В 11-ю годовщину смерти Фриске Дмитрий обнародовал пронзительное письмо. Телеведущий искренне пожалел родителей певицы из-за пережитого ими горя и объяснил, почему не дает им внука.

"За годы, прошедшие со дня гибели Жанны, я получил не один десяток предложений о встрече. Каждое отклонил. Все они были об одном — встретиться в телевизионной студии, под камеры, на публику. Других не было", — заявил Шепелев.

Это спровоцировало грандиозный скандал прямо на поминках. Первой отреагировала сестра Фриске, причем в тот момент Наталья была на кладбище. Увидев сообщение Шепелева о том, что бабушка и дедушка Платона не хотят встретиться без камер, она была очень удивлена.

"Написал… Петушара!" — обозвала Наталья несостоявшегося зятя.

Не остался в стороне и папа певицы Владимир Борисович. Он заявил, что своими словами и действиями телеведущий серьезно вредит сыну. Фриске даже пригрозил лишить внука наследства и переписать квартиру Жанны на дочь Натальи.