Брак с миллионером и съемки обнаженной: как живет Анна Ковальчук

Актрисе Анне Ковальчук, известной по роли следователя Марии Швецовой в сериале «Тайны следствия», 15 июня исполнилось 49 лет. О ее жизни рассказывает News.ru.

За плечами артистки — десятки ролей, два брака, рождение дочери и сына, а в последнее время еще и режиссерский опыт. Ковальчук родилась в ГДР в 1977 году, окончила питерский театральный институт.

Первую роль она получила в 1998 году в комедии «Любовь зла». Настоящий успех пришел после выхода «Тайн следствия», где актриса играет уже больше 20 лет. В 2025 году сериал попал в Книгу рекордов России как самый продолжительный детективный проект на ТВ.

Одной из самых смелых работ актрисы стала главная роль в «Мастере и Маргарите» Владимира Бортко. Ради сцены полета ведьм на Лысую гору Ковальчук согласилась сниматься обнаженной. Всего в ее фильмографии около 50 картин, включая «Адмирала», «Усадьбу», «Беспринципных в Питере».

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Первый раз актриса вышла замуж в 1998 году за актера Анатолия Ильченко. Через два года родилась дочь Злата. Брак распался в 2005-м. Позже у Ковальчук был серьезный роман с коллегой по «Тайнам следствия» Сергеем Перегудовым. Пара планировала свадьбу, но рассталась. Актеры сохранили дружеские отношения.

В 2007 году артистка вышла замуж во второй раз — за московского бизнесмена Олега Капустина. СМИ писали, что супруг-миллионер подарил ей породистого коня. В 2010-м у пары родился сын Добрыня. Сейчас Ковальчук живет на два города, но переезжать в Москву не хочет — ей комфортнее в Петербурге.

Актриса продолжает сниматься в «Тайнах следствия», в 2025 году вышел 25-й сезон. Она также поет: в прошлом году в Петербурге прошел ее концерт «Ангелы Анны». В феврале 2026-го Ковальчук дебютировала как режиссер — студенты ее курса сыграли «Калигулу» по Камю. В этом году артистка примерила образ Екатерины II в фильме «Новороссия. Потемкин».