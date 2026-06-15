Жена Тимура Хайдарова отреагировала на критику после 11 пластических операций

Супруга Тимура Хайдарова Светлана Сильваши в личном блоге ответила на резкую критику своей внешности. Она не стала скрывать, что неоднократно прибегала к услугам пластической хирургии — причём в большинстве случаев операции проводил её собственный муж. Многодетная мать перенесла в общей сложности 11 пластических операций.

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В числе проведённых процедур Сильваши — ринопластика, увеличение груди, удаление комков Биша, липосакция и липоскульптурирование. Кроме того, Светлана «поработала» над мышцами пресса и ягодиц. Женщина призналась, что её порой сравнивают с куклой, называют «безликой» и приписывают ей глубокие комплексы.

«Я давно не обсуждала вот эти великие комментарии от великих людей. Да, я перекроенная. Да, я не такая в жизни, потому что я слушаю песни Круга. А больше всего мне нравится песня "Золотые купола". Но как это всё влияет на вашу жизнь? Займитесь собой, своей жизнью, своей красотой и пусть даже перекроенной. И жить вам станет гораздо легче, и добрее, и веселей, наверное. И тоже рекомендую послушать эту песню Круга. Можно даже спеть в караоке — и к своим тридцати шести, а скорым тридцати семи я могу себе это позволить, потому что мы этого достойны!», — эмоционально заверила Светлана.

Ранее Светлана Сильваши откровенно рассказала, в какой именно момент между Еленой Товстик и юристом Катей Гордон начался серьёзный конфликт.