Кушанашвили жестко высказался о новой внешности Киркорова

Накануне народный артист России Филипп Киркоров рассказал о проведённой ринопластике. Часть поклонников положительно отреагировала на стремление певца к переменам. Однако в новом выпуске шоу «Каково?!» телеведущий Отар Кушанашвили не стеснялся в выражениях и резко раскритиковал изменения во внешности артиста.

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Журналист откровенно признался, что совершенно не понимает, зачем Киркорову потребовалось корректировать внешность в столь зрелом возрасте.

«Напомню, хозяину вздёрнутого носика уже без малого 60. Человек, которого любят миллионы, и ведёт себя как прокажённый, как больной, как заражённый чумой, переделывает нос в 60 лет за шаг до переступления порога вечности», — высказался Кушанашвили.

По словам телеведущего, его поражает не столько сам факт операции, сколько убеждённость артиста в собственной исключительности. Отар припомнил высказывание прославленного футбольного тренера Пепа Гвардиолы, который не раз отмечал, что не считает себя фигурой, которую будут помнить вечно.

Кушанашвили подчеркнул, что даже личности мирового масштаба относятся к своей славе куда сдержаннее и не питают иллюзий насчёт собственной незаменимости.

Ранее Отар Кушанашвили поддержал критику актёра Олега Меньшикова в адрес нового спектакля с Юрой Борисовым.

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