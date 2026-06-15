Режиссер Валерия Гай Германика вступилась за детей известных артистов, заявив, что их продвижение в киноиндустрии — абсолютная норма. Как сообщает «Пятый канал», об этом она сказала на Национальной премии ИРИ.

Поводом для обсуждения стала новость о том, что 12-летняя дочь рэпера Тимати Алиса получила главную роль в новом фильме «Дива». Девочка сыграла оперную диву-вундеркинда.

«По-моему, это нормально, а что им еще делать, выкидывать их за забор что ли, на помойку?», — прокомментировала ситуацию режиссер.

Гай Германика также заявила, что дети из творческих семей часто не уступают в способностях профессиональным актерам. Режиссер воспитывает дочерей Октавию, Северину и сына Августа — она отметила, что все ее дети «талантливые».