Ресторанный бизнес Кети Топурии понес огромные убытки

Ресторанный бизнес солистки группы «А’Студио» Кети Топурии понес убытки в размере 80 млн рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Речь идет о фирме Lavr. Она была зарегистрирована в июле 2024 года, а через четыре месяца Топурия выкупила 62,5% компании. По итогам 2025 года у организации зафиксированы серьезные убытки.

Утверждается, что певица все еще не может запустить бизнес — в помещении на первом этаже ЖК Savvin River Residence на Саввинской набережной в Хамовниках долгое время идет ремонт. По словам местных жителей, на этой площади планируется открыть ночной клуб.

Канал отмечает, что проблемы с компанией не мешают Топурии регулярно летать в путешествия и покупать дорогие машины. В частности, в 2024 году певица приобрела Rolls-Royce Cullinan Black Badge 2023 года выпуска стоимостью 40 млн рублей. За два года личный водитель артистки собрал 419 штрафов на 522 тысячи рублей.