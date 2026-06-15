Актер Тарасов рассказал о проблемах в киноиндустрии

Актер Никита Тарасов, известный по сериалу «Кухня», заметил снижение активности в российском кино. Своими наблюдениями он поделился с корреспондентом «Пятого канала» на IV Премии Гильдии кастинг-директоров России.

По словам Тарасова, о количестве съемок он судит по соцсетям коллег. Почти год в них практически не было «тарелок» — так артисты называют фотографии со съемочных площадок.

Лишь сейчас, отметил он, что-то начинает происходить. С иронией актер добавил, что в публикациях коллег чаще стали появляться личные новости: рождение детей, покупка жилья и ремонты.

Никита Тарасов — российский актер театра и кино, режиссер, сценарист и музыкант, родился 3 декабря 1979 года в Риге. В 2002 году он окончил Школу-студию МХАТ на курсе Олега Табакова. Артист служил в РАМТе и Московском драматическом театре имени Станиславского, а сейчас занят в спектакле «Ай да Пушкин! Ай да…!» в театре «Русская песня».

В 2019 году он снял короткометражку «Спасибо, коучер!», написав для нее сценарий и музыку. С 2017 года актер женат на фотографе Марине Гаврюшиной, у пары двое детей — дочь Таисия и сын, родившийся в феврале 2026 года.