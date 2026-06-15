Анна Бузова выбрала элитный роддом стоимостью до двух миллионов рублей

Бизнес-леди Анна Бузова и ее супруг Константин Штрыкин начали финальный этап подготовки к рождению первенца. Пара официально заключила договор с престижным медицинским учреждением. Стоимость медицинского сопровождения в выбранной парой клинике варьируется от 370 тысяч до 2,3 миллиона рублей за пакет услуг максимального уровня.

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Будущая мама подробно описала условия в выбранном госпитале. По словам Бузовой, палата напоминает номер в высококлассном санатории с панорамными окнами, большой двуспальной кроватью и отдельной ванной комнатой. Клиника полностью обеспечивает роженицу и младенца всем необходимым, поэтому брать с собой гигантские сумки с вещами не требуется. Из личных предметов знаменитость планирует взять только одежду на выписку и косметику.

Вопрос совместного пребывания в родильном зале пара пока до конца не решила. Бузова пояснила, что хочет видеть мужа рядом в процессе схваток, но планирует попросить его выйти в самый ответственный момент. При этом блогер не исключает, что в процессе изменит свое решение.

Откровенность знаменитости вызвала волну критики в социальных сетях, где пользователи упрекнули ее в излишней демонстрации личной жизни. Бузова публично ответила на нападки хейтеров и заявила о намерении немедленно блокировать авторов любого негатива ради сохранения собственного спокойствия.