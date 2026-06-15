Поклонница показала, как сейчас на самом деле выглядит Пугачева

Поклонница показала, как сейчас на самом деле выглядит Алла Пугачёва: фото
Певица Алла Пугачёва ведёт скромную и спокойную жизнь в Лимасоле, следуя рекомендациям врачей: она регулярно выходит на улицу и не спеша гуляет по городу. Поклонники нередко встречают её на набережной — так вышло и в этот раз. 77‑летняя артистка согласилась сфотографироваться с эмигранткой из Украины — Викторией Багазий — и поразила её своим внешним видом.
«Я до сих пор не верю, что эта встреча произошла в моей жизни», — поделилась женщина в своём личном блоге.
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Каждое новое фото Аллы Борисовны вызывает у поклонников ещё больший восторг, чем предыдущее. На снимках Примадонна всякий раз предстаёт в новом образе, и публика продолжает гадать, как певица выглядит в действительности.
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При этом артистка не так давно отмечала, что её не слишком волнует, как она получается на фотографиях:
«Смотришь на фотографии или ещё куда‑то, думаешь: Боже мой, свет не тот, синяки под глазами, там ещё что‑то. Я вообще чувствую себя по своему возрасту очень неплохо».