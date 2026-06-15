Музыканта The Rolling Stones обязали перекрасить входную дверь розового цвета
В Лондоне муниципалитет района Вестминстер обязал 79-летнего музыканта группы The Rolling Stones Ронни Вуда перекрасить входную дверь его особняка, посчитав розовый цвет неуместным для исторической застройки.
По мнению чиновников, яркий оттенок нарушает архитектурную гармонию фешенебельного квартала Мейда-Вейл. Особняк стоимостью 7 млн фунтов (около 9,4 млн долларов) музыкант купил девять лет назад.
«Кто-то сфотографировал дверь и сказал: «Такой цвет нельзя использовать. Ронни обратился в совет, и там согласились. Это раздражает, — отметил представитель артиста.
Примечательно, что один из главных хитов знаменитого ансамбля носит название Paint It Black («Покрась в черный). В тексте композиции лирический герой буквально требует закрасить красную дверь черным, не желая видеть иных оттенков, пишет британский таблоид The Daily Mail.
Вуд проживает в этом доме с женой Салли и двумя десятилетними дочерьми. В составе The Rolling Stones также продолжают выступать 82-летние Мик Джаггер и Кит Ричардс.
Недавно ансамбль официально объявил о скором выпуске своего 25-го студийного альбома. Релиз запланирован на 10 июля, новая пластинка получит название Foreign Tongues. В нее войдут 14 композиций. Причем запись альбома прошла в рекордно короткие сроки.