Музыканта The Rolling Stones обязали перекрасить входную дверь розового цвета

В Лондоне муниципалитет района Вестминстер обязал 79-летнего музыканта группы The Rolling Stones Ронни Вуда перекрасить входную дверь его особняка, посчитав розовый цвет неуместным для исторической застройки.

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По мнению чиновников, яркий оттенок нарушает архитектурную гармонию фешенебельного квартала Мейда-Вейл. Особняк стоимостью 7 млн фунтов (около 9,4 млн долларов) музыкант купил девять лет назад.

«Кто-то сфотографировал дверь и сказал: «Такой цвет нельзя использовать. Ронни обратился в совет, и там согласились. Это раздражает, — отметил представитель артиста.

Примечательно, что один из главных хитов знаменитого ансамбля носит название Paint It Black («Покрась в черный). В тексте композиции лирический герой буквально требует закрасить красную дверь черным, не желая видеть иных оттенков, пишет британский таблоид The Daily Mail.

Вуд проживает в этом доме с женой Салли и двумя десятилетними дочерьми. В составе The Rolling Stones также продолжают выступать 82-летние Мик Джаггер и Кит Ричардс.

Недавно ансамбль официально объявил о скором выпуске своего 25-го студийного альбома. Релиз запланирован на 10 июля, новая пластинка получит название Foreign Tongues. В нее войдут 14 композиций. Причем запись альбома прошла в рекордно короткие сроки.