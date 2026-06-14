Раскрыты траты Матвея Сафронова на свадьбу

Вратарь французского ПСЖ Матвей Сафонов и его жена Марина Кондратюк потратили на свадьбу более 10 млн рублей. Торжество прошло в подмосковном яхт-клубе Sky River, сообщает SHOT.

Пара расписалась более года назад в российском консульстве в Париже. Но только сейчас был устроен праздник для 70 человек из числа родных и друзей.

Торжества прошли в локации Sky River (Мытищи), где аренда обходится в 700 тысяч рублей в день.

Декор свадьбы стоил около 2 млн. Всё было выполнено в сплошном черном стиле, белоснежными были лишь несколько декоративных элементов, стулья-кубы, костюм жениха и платье невесты.

Ведущим был Илья Куруч, среди гостей заметили сценариста Игоря Джабраилова, барабанщицу группы «Кис-Кис» Алину Олешеву, певицу Mary ry.

За вечер невеста сменила два образа, одно платье было ее личного бренда. Она спела Матвею песню, но букет подругам не кидала.

Весь вечер играл оркестр SVET (более 150 тысяч за выступление). Также выступил Казачий хор с песней на французском. Работали видеограф и фотограф, их услуги обошлись в 1 млн.

Угощали гостей чёрной икрой, перепёлками, камчатским крабом, авторским тортом. Стол обошелся в 2,5 млн рублей.