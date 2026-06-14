16-летняя дочь солиста группы "Корни" Бердникова выходит замуж

Семья певца Александра Бердникова этим летом пополнится на одного члена семьи. Стало известно, что старшая дочь Александра Бердникова Милана выходит замуж. Зимой девушке исполнилось 16 лет.

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Об этом артист рассказал на премьере фильма, которая сейчас проходит в Москве. Певец пришёл с женой и тремя детьми, а на вопрос, где старшая дочь, Александр ответил, что она занята подготовкой к свадьбе.

"Сейчас выбирает платье , но в Москве, к счастью, можно что-то найти", - рассказали артист и его супруга.

Также Бердников сообщил, кто же стал избранником его дочери.

"Это сын наших друзей, они общались с детства, ну и так сложилось, что теперь женятся", - раскрыл детали певец.

Также он рассказал, что с родителями жениха они пока не обсуждали вопрос, кто и в каком объеме будет платить за свадьбу. Но дал понять, что финансовое бремя очевидно ляжет на родителей молодоженов, а не на самих молодоженов.

Кстати, в какой-то момент на красной дорожке появился солист "Иванушек" Кирилл Туриченко с женой. Узнав о грядущем событии, он сообщил, что может спеть с группой на свадьбе дочери Бердникова, причём бесплатно.