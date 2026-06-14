Андрейченко со слезами на глазах попросила работу в России

Известная актриса Наталья Андрейченко, звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания», призналась, что хотела бы получить работу в России, пишет «СтарХит».

По данным портала, легенда советского кинематографа очень эмоционально выступила на открытии Третьего Международного фестиваля кино стран Евразии «Евразия-Кинофест» в Сочи.

Нестареющая звезда советского мюзикла выбрала длинное закрытое платье ярко-лимонного цвета, выглядела солнечно, празднично, эффектно, заметили журналисты.

Андрейченко отметила, что благодарит Бога за предоставленную много лет назад возможность сыграть в фильме, который «вошел детям в души через поколения».

Авторы статьи пояснили, что зрители постоянно прерывали Наталью Эдуардовну бурными аплодисментами. Они добавили, что актриса растрогалась до слез от столь радушного приема.

«Я благодарю вас и очень прошу работу. Я очень хочу работать кем-то дома, в России», — со слезами на глазах попросила артистка.

Ранее сообщалось, что Андрейченко проживает в уединенной мексиканской деревушке на берегу Карибского моря.

Вместе с тем, она не завершила карьеру и не стала отшельницей — постоянно бывает в Париже, Москве, Вене, навещает внука в Санта-Барбаре (США), занимается реализацией творческих проектов, пишет книги.