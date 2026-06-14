Больная раком Лерчек повеселилась на свадьбе

Валерия Чекалина, известная как блогер Лерчек, борется с онкологическим заболеванием. Рак поразил не только желудок многодетной мамы, но и позвоночник, ноги, и даже кости свода черепа. Говорилось, что блогер ослепла на правый глаз. Болезнь перешла в четвертую стадию.

Лерчек не сдается и продолжает борьбу. Она неделю назад завершила шестой курс химиотерапии.

Лежать дома и страдать от болезни блогер не намерена. Она живет полной жизнью — ходит в зал, снимается в рекламе, а накануне побывала на свадьбе друзей.

Чекалина на празднике отожгла, чем повергла в шок не только гостей, но и пользователей Сети. На свадьбу Лерчек пришла со своим возлюбленным Луисом Сквиччиарини. Для такого события блогер принарядилась, — Валерия надела коротенькое платье, а дополнила образ париком. Многие обратили внимание, как умело и уверенно Чекалина ходила по залу на довольно-таки высоких шпильках.

Блогер Валерия Чекалина оказалась в центре скандала из-за видео в спортзале

Кадры со свадьбы опубликовали в Сети. На одном из видео Лерчек боролась с другими девушками за букет невесты, подпрыгивая от предвкушения. В итоге Чекалина оказалась самой проворной и заветные цветы достались ей. Похоже, Лерчек полностью восстановилась после операции на позвоночнике, да и проблемы со зрением уже позади.

Пользователи Сети неоднозначно отнеслись к очередному выходу блогера в свет. Для многих слишком бодрый вид Лерчек стал очередным доказательством того, что многодетная мама преувеличивает серьезность своего диагноза.