Бородина получила неожиданное признание от мужа во время его дня рождения

День рождения Николая Сердюкова стал поводом для очередных публичных признаний в любви. Праздник супруг Ксении Бородиной решил отметить в кругу близких людей на природе, отказавшись от шумных светских мероприятий.

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Во время застолья именинник произнес речь, в которой вспомнил начало их отношений и рассказал, как знакомство с телеведущей изменило его жизнь.

«Когда познакомился с Ксенией, то думал, что идеальный. Потом я узнал, что дважды носить футболку нельзя», — пошутил Сердюков.

«Трусы тоже, Коль», — парировала со смехом жена.

Впрочем, главной темой его выступления стала не самоирония, а благодарность супруге.

Николай признался, что друзья нередко говорят ему о том, как ему повезло в личной жизни. «Друзья обзавидовались. Они сказали: „Ты вытянул лотерейный билетик“. Ксюша, ты потрясающая девочка!» — обратился он к жене. Сердюков также назвал Бородину самой заботливой, внимательной и любящей женщиной, отметив, что именно эти качества особенно ценит в супруге.

Телеведущая ответила мужу не менее трогательным тостом. По словам Бородиной, рядом с ним она чувствует себя спокойной и любимой.

«Спасибо тебе большое, что ты у меня такой прекрасный. Спасибо за то, что я спокойная, счастливая, что чувствую себя любимой каждый день», — сказала звезда.

Ранее Ксения также признавалась, что восхищается выдержкой мужа, которому пришлось столкнуться с большим количеством критики и негативных комментариев после начала их романа.

Несмотря на продолжающиеся споры в Сети и обвинения в адрес Сердюкова, супруги предпочитают не обращать внимания на хейтеров. Судя по их последним заявлениям, они уверены в своем выборе и не скрывают, что считают этот брак по-настоящему счастливым.