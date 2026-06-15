Адвокат семьи Яниса Тиммы жестко высказалась об Анне Седоковой

В недавнем выпуске шоу «Мастер игры» Анна Седокова вспомнила о хейте, с которым столкнулась после смерти Яниса Тиммы. Певица призналась, что тогда ей казалось, будто весь мир её ненавидит. Анна даже боялась вызывать такси, будучи уверенной, что водитель высадит её.

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«У меня был непростой прошлый год, и я очень была закрытая от всего», — делилась Анна.

Мимо заявлений артистки не прошла мимо и Маргарита Гаврилина, адвокат семьи покойного баскетболиста. В личном Telegram-канале она возмутилась высказываниями Седоковой. По её мнению, образ певицы идёт вразрез с её действиями (Гаврилова утверждает, что спустя несколько дней после смерти Яниса Анна заявила следствию, что являлась жертвой абьюза, угроза, а также сообщила о краже в её собственном доме).

Гаврилова, обращаясь к Седоковой, заверила её в том, что публика всё ещё относится к ней неоднозначно, а также с недоумением высказалась о том, почему певица вообще появляется в подобных шоу.

«Поверьте, вы по-прежнему отрицательный герой, и имя ваше воспринимается как нарицательное! Мне интересно, кто даёт возможность этому субъекту с невероятно сомнительной репутацией, и политически в том числе сомнительной, попадать в эфирные сетки вещания?» — задалась вопросом адвокат.

Гаврилова призвала перестать «лить розовые сопли» и говорить о Янисе в подобном ключе.