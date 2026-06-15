Адвокат семьи Яниса Тиммы жестко высказалась об Анне Седоковой

Адвокат семьи Яниса Тиммы жёстко высказалась об Анне Седоковой: «По-прежнему отрицательный герой»
В недавнем выпуске шоу «Мастер игры» Анна Седокова вспомнила о хейте, с которым столкнулась после смерти Яниса Тиммы. Певица призналась, что тогда ей казалось, будто весь мир её ненавидит. Анна даже боялась вызывать такси, будучи уверенной, что водитель высадит её.
«У меня был непростой прошлый год, и я очень была закрытая от всего», — делилась Анна.
Мимо заявлений артистки не прошла мимо и Маргарита Гаврилина, адвокат семьи покойного баскетболиста. В личном Telegram-канале она возмутилась высказываниями Седоковой. По её мнению, образ певицы идёт вразрез с её действиями (Гаврилова утверждает, что спустя несколько дней после смерти Яниса Анна заявила следствию, что являлась жертвой абьюза, угроза, а также сообщила о краже в её собственном доме).
Гаврилова, обращаясь к Седоковой, заверила её в том, что публика всё ещё относится к ней неоднозначно, а также с недоумением высказалась о том, почему певица вообще появляется в подобных шоу.
«Поверьте, вы по-прежнему отрицательный герой, и имя ваше воспринимается как нарицательное! Мне интересно, кто даёт возможность этому субъекту с невероятно сомнительной репутацией, и политически в том числе сомнительной, попадать в эфирные сетки вещания?» — задалась вопросом адвокат.
Гаврилова призвала перестать «лить розовые сопли» и говорить о Янисе в подобном ключе.
«Человека уничтожила не любовь, а предательство того, кого он считал святее и роднее всех на свете! Возмутительно то, что эта женщина смеет всуе вспоминать того, кого погубила!» — заключила адвокат.