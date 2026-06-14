Дочь певицы Кристины Орбакайте Клавдия перешла в старшую школу. Артистка показала, как сейчас выглядит девушка, опубликовав ее фотографию у себя на странице в социальных сетях.

— Клавочка закончила среднюю школу, теперь она старшеклассница! Впереди самое интересное! — подписала Орбакайте фотографию.

© Соцсети

Кристина Орбакайте, которая в настоящее время живет с семьей в США, столкнулась с критикой супруга Михаила Земцова из-за больших трат. Ролик был снят ее мужем во время шопинга в Майами.

Людмила Дороднова, которая много лет проработала домработницей у Аллы Пугачевой и Филиппа Киркорова, поделилась теплыми воспоминаниями о Кристине Орбакайте в ее 55-летний юбилей. Она отметила, что семья Пугачевой всегда отмечала дни рождения Кристины дома, в кругу близких.

«Тебе не стыдно? Недорогое»: муж Орбакайте пристыдил певицу за шопинг в США

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что певица Кристина Орбакайте имеет связи с масонами. Поводом стало ее фотография, на которой он заметил «всевидящее око», которое прикрывало глаз артистки.