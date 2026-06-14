Дочь Дмитрия Пескова раскрыла, как скрывала беременность

Старшая дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета Пескова готовится стать мамой в третий раз. О своей беременности девушка рассказала только недавно, хотя, как выяснилось, ей удавалось долгое время скрывать изменения фигуры даже от подписчиков.

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Лиза призналась, что уже воспитывает двоих детей — малыши появились на свет в 2024 и 2025 годах. После откровения о скором пополнении она решила показать архивные кадры и рассказать, как ей удавалось сохранять интригу.

В личном блоге Пескова опубликовала видео с отдыха, где позирует в белом платье с открытой спиной. На момент съемки девушка находилась уже на седьмом месяце беременности, однако на кадрах живот практически незаметен.

«7-й месяц беременности в прошлом году, я была мастером скрывать живот», — написала Лиза.

Также девушка показала фотографии, сделанные вскоре после рождения второго ребёнка. На одном из снимков она позирует в купальнике и отмечает, что тогда тоже старалась не акцентировать внимание на фигуре.

«А так было уже через месяц после вторых родов, но низ живота, конечно, еще скрывала», — пояснила Пескова.

Ранее Лиза Пескова поделилась редкими архивными фото мамы в честь её 49-летия.