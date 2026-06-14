Причина серьезная: Анна Семенович объяснила, почему отложила свадьбу

Уже больше трех лет Анна Семенович счастлива в отношениях с бизнесменом Денисом Шреером. Пара неоднократно говорила о свадьбе: ее они планировать сыграть в узком кругу друзей и родственники еще в прошлом году. Почему же торжество отложили? Как оказалось, причина серьезная: возлюбленный еще не решился, чтоб узаконить отношения официально.

Сама Анна говорит: она относится к этому вопросу спокойно и в загс не торопится. Говорит, что и в качестве невесты ей неплохо.

– Я вообще ничего не жду и живу своей жизнью, – говорит Анна. – Честно, я очень спокойно отношусь к браку. Для меня это совершенно не принципиальный момент. Я обеспеченная невеста, мне есть что терять (смеется). Я могла миллион раз выйти замуж, мне много раз делали предложение руки и сердца...

Семенович говорит, что разговоров на тему свадьбы со своим возлюбленным не ведет. Мол, он сам должен решиться на то, чтобы узаконить отношения официально.

– У нас таких разговоров нет, – объясняет Анна. – На самом деле давить ни на кого не надо: мужчина должен сам на это решиться. Поэтому я ему не говорю о том, когда у нас будет свадьба. Я уверена, что он все понимает. Он и первый раз, я знаю, долго решался на предложение. Мужчины разные: кто-то сразу решается, кто-то ждет, выжидает...

По словам Анны, она не боится, что со временем чувства к Денису притухнут, и идти с ним под венец уже не захочется. Звезда отвечает на этот вопрос с присущим ей юмором.

– Наоборот, хорошо, – смеется певица. – Притухнут чувства – значит, разойдемся. Будем искать того, с кем будут новые чувства. Знаете, жизнь такая…

К слову, звезда говорит, что может встречаться только с обеспеченным мужчиной. По ее словам, возлюбленный должен зарабатывать больше полумиллиона рублей в месяц.

– Это кем надо работать, чтобы столько зарабатывать? – удивились корреспонденты «МК».

– Бизнесменом! – смеется Анна. – Нужно уметь генерировать деньги!

При этом Семенович уверяет, что нынешние отношения с Денисом ее полностью устраивают. Любимый во всем ее поддерживает и к многочисленным поклонникам творчества не ревнует. Знает, что певица – девушка в этом плане примерная.