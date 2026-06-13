Продюсер Пригожин пожаловался на наглых молодых артистов

Разговоры о том, что старшее поколение артистов не пускает в шоу-бизнес молодых, несостоятельны. На рынке огромное количество молодежи, зачастую дерзкой и наглой. Об этом заявил продюсер Иосиф Пригожин, сообщает NEWS.ru.

Продюсер отметил, что в шоу-бизнесе сегодня более чем достаточно молодежи.

«Кто-то придумал, мол, молодым не дают дорогу [в шоу-бизнесе]. Вранье!» — заявил он.

По его словам, молодежи в шоу-бизнесе значительно больше, чем взрослых и опытных исполнителей, и «даже нам места не осталось».

Пригожин добавил, что среди молодых артистов есть очень наглые, которые готовы добиваться успеха любой ценой. Они «рвутся, расталкивая локтями всех», включая ветеранов.

При этом продюсер не уточнил, кого имеет в виду.