Врачи отказались отпускать Бузову домой после операции: «Очень больно»

Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о своем состоянии после операции на ноге. Новостями о своем здоровье артистка поделилась в личном Telegram-канале.

Она принесла извинения посетителям ее перенесенного концерта в Ростове-на-Дону, который должен был состояться 13 июня.

«Врачи отказываются меня отпускать даже домой. Все выходные буду в больнице под присмотром врачей», — объяснила перенос Бузова.

Артистка заверила, что самое страшное уже позади.

«Очень сложно, очень больно, голова кружится», — писала после пробуждения от наркоза она.

Telegram‑канал Mash сообщал, что артистка рассекла колено при падении в душе. Позднее канал заявил, что певицу госпитализировали с подозрением на перелом ноги. Операция на колене длилась несколько часов.