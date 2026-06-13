Отар Кушанашвили высмеял ринопластику Филиппа Киркорова

Журналист Отар Кушанашвили высмеял певца Филиппа Киркорова за сделанную пластическую операцию на нос.

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По его словам, артист слишком стар для таких манипуляций.

— Напомню, хозяину вздернутого носика уже без малого 60. Человек, которого любят миллионы, и ведет себя как прокаженный, как больной, как зараженный чумой, переделывает нос в 60 лет за шаг до переступления порога вечности, — высказался Кушанашвили в программе «Какого?!».

Он также добавил, что многие известные личности, несмотря на огромные достижения, оставались скромными. При этом журналист отметил, что раньше хорошо общался с Киркоровым.

До этого Филипп Киркоров впервые прокомментировал слухи о том, что он сделал пластическую операцию на нос. Актриса Алла Михеева спросила у артиста, как часто он делает «каляки-маляки». Певец отметил, что занимается этим «в своем стиле».

Певец Митя Фомин также раскритиковал ринопластику, которую сделал Филипп Киркоров. Он убежден, что к хирургическому вмешательству стоит прибегать только по медицинским показаниям.