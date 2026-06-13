Сын Брэда Питта отказался от его фамилии

Сын актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли Нокс Джоли-Питт отказался от фамилии отца. Она отсутствует в его аттестате об окончании школы.

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Об этом сообщает Page Six со ссылкой на источник.

— Так печально для всей семьи, что она использовала одно и то же оружие смены имени снова и снова для любых других целей, кроме как для того, чтобы причинить боль их отцу. Это была ее цель, и она добилась успеха, — рассказал источник издания.

До этого приемный сын голливудских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли Мэддокс Джоли-Питт тоже отказался от фамилии отца. Он выступал помощником режиссера в новом фильме «Кутюр», в котором главную роль исполнила Джоли.

В конце мая сообщалось, что Брэд Питт получил промежуточную победу в судебном споре с Анджелиной Джоли, связанном с французской винодельней Château Miraval. Суд постановил повторно допросить одного из ключевых свидетелей по делу.

При этом в СМИ появилась информация, что Анджелина Джоли выставила на продажу особняк в Лос-Анджелесе на фоне слухов о скором переезде из США.