Тейлор Свифт повторила рекорд Майкла Джексона в британском хит-параде

Песня американской певицы Тейлор Свифт в седьмой раз возглавила британский хит-парад. Об этом сообщила Official Charts Company, отвечающая за составление музыкальных чартов в Соединенном Королевстве.

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Речь идет о композиции I Knew It, I Knew You из саундтрека к анимационному фильму "История игрушек 5", премьера которого состоится 19 июня. Благодаря этому успеху 36-летняя исполнительница пополнила избранный круг музыкантов, которым удавалось семь раз оказываться на вершине британских чартов. В эту группу также входят Майкл Джексон, Джордж Майкл, U2, Робби Уильямс и Давид Гетта. Абсолютный рекорд по-прежнему принадлежит Элвису Пресли: 21 песня "короля рок-н-ролла" становилась лидером хит-парада.

На втором месте — The Beatles с 18 композициями. В день релиза их последняя песня "Now and Then" всего за 10 часов поднялась на 42-е место чарта. 10 ноября 2023 года она заняла первое место в хит-параде. До этого Тейлор Свифт была признана самым продаваемым музыкальным исполнителем 2025 года по версии Международной федерации производителей фонограмм (IFPI). Певица получает этот титул уже в шестой раз и четвертый год подряд.