Жена Буре раскрыла подробности о разводе с хоккеистом после 17 лет брака

Алина Буре, жена призера Олимпийских игр в составе сборной России Павла Буре раскрыла подробности о разводе после 17 лет совместной жизни. Об этом сообщается на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Алина заявила, что 12 июня их официально развели. Она подчеркнула, что Буре вправе проводить время со своими детьми, так как она не ставила никаких ограничений.

«Если бы Павел хотел сохранить свою семью, он бы это сделал любой ценой и думал не о своих амбициях», — заявила экс-супруга хоккеиста.

Алина Буре в ноябре 2025 года обратилась в Никулинский районный суд Москвы с иском об определении места жительства троих детей пары. Экс-звезда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) подал встречный иск в Хамовнический суд в категории «иные семейные споры», где ответчиками указаны супруга и управление соцразвития Московской области.

Пара поженилась в 2009 году. Они воспитывают сына Павла (2013 года рождения), дочерей Палину (2015 года рождения) и Анастасию (2018 года рождения).