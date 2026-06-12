Долиной запретили загрязнять ручей в Подмосковье

Власти Подмосковья намерены до середины июля устранить незаконный слив сточных вод, который, по данным проверки, осуществлялся с участка певицы Ларисы Долиной в деревне Протасово.

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Как сообщает Mash, администрация Мытищ после выездного обследования территории разработала план ликвидации нарушений. Работы должны завершиться до 11 июля. Специалистам предстоит изолировать и затампонировать выпускной патрубок, через который нечистоты попадали в природный ручей.

Проверка была инициирована после обращения в Министерство ЖКХ Московской области. Ведомство, в свою очередь, направило запрос в МВД для оценки ситуации со сбросом сточных вод.

Сообщается, что восстановительные работы проведут за счет бюджетных средств. После устранения последствий власти смогут оценить размер экологического ущерба и решить вопрос о его возможном взыскании с собственника участка.

Ранее внимание к территории привлек искусственный пруд, расположенный на участке артистки. По заявлениям общественников, вода из него через систему каналов попадала в ручей и загрязняла прилегающую местность.

Ранее сообщалось, что Долиной за загрязнение ручья грозит штраф 100 млн рублей. Искусственный водоем на участке певицы был создан еще в 2001 году. Для выемки грунта применялась тяжелая техника. Позже вокруг пруда возвели два жилых дома и гараж.