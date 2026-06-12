Якубович чудом остался жив

Леонид Якубович, бессменный ведущий капитал-шоу «Поле чудес», рассказал журналистам, что пробует всю еду, что приносят на съемки. Вместе с тем, иной раз еда оказывается несвежей, пишет «Комсомольская правда».

Журналисты заметили, что передачу смотрит уже третье поколение зрителей. Люди переживают, болеют за игроков, стремятся попасть на шоу.

По их словам, мало кто в России знает правду, зачастую неприятную, о закулисье шоу, за исключением Леонида Аркадьевича.

«Некая женщина привезла на программу чемодан съестного. Там были копченые колбасы, еще что-то. Она вывалила на барабан всю эту груду», — отметил Якубович.

По его словам, ему было неудобно отказаться от угощения, не попробовать колбасы. Он добавил, что «люди же привезли».

Телеведущий пояснил, что продукты были замечательными, но внезапно он почувствовал «какой-то странный вкус, кисловатый». В итоге, он после игры первой тройки упал и потерял сознание.

Врачи сразу же прибыли в студию, сделали укол, но он не помог. После этого сделали второй укол, с французским лекарством.

«Я дотащил эту историю до конца и трое суток лежал в больнице», — признал Якубович.

Ранее шоумен сообщил, что после съемок соленья, пироги, пирожные, колбасы буквально сметают зрители. Он добавил, что главная его задача — не попасть под ноги гостей, устремляющихся к деликатесам.