Покинувшую Россию дочь Лепса заметили в Москве

Николь Лепс, 19-летняя дочь известного певца Григория Лепса, вместе с отцом была замечена на церемонии вручения XXI премии «Муз-ТВ». Об этом пишет «Комсомольская правда».

Журналисты предположили, что Николь приехала погостить к отцу на каникулы. Они добавили, что наследница очень похожа на артиста.

Лепс уточнил, что дети — дочери и сын — в основном проводят время с мамой, проживающей за границей.

Певец отметил, что был против того, чтобы дети учились в зарубежных учебных заведениях, но «это все равно случилось».

По его словам, средняя дочь после окончания школы поступила в университет, сын учится в школе, готовится к поступлению в вуз.

Напомним, что у Лепса четверо детей. Старшая дочь Инга пошла по стопам отца, пробует себя в актерской профессии, Ева получила профессию дизайнера в Париже, Николь осваивает профессию менеджера в Лондоне, Иван учится в школе в Италии.