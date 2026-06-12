Суд в Москве рассмотрит иск к Газманову на 44 миллиона рублей
Столичный суд принял к производству иск о взыскании 44 миллионов рублей с артиста Олега Газманова. Информация об этом следует из судебных материалов.
Изначально заявление подал экс-директор исполнителя Дмитрий Царенко, который находится в СИЗО. Беседа назначена судом на 18 июня.
В 2024 Газманов обратился в полицию из-за подозрений в том, что Царенко ворует деньги, поступающие с концертов. В результате его приговорили к четырем годам колонии за 13 эпизодов мошенничества.
Вскоре по схожим основаниям появилось еще одно дело с 17 эпизодами мошенничества на 15,3 миллиона рублей. Сам Царенко свою вину отрицает.
Он утверждает, что передавал деньги артисту в полном объеме. Кроме того, по указанию певца директор проводил средства через ИП и выдавал их Газманову наличными, передает РИА Новости.
Недавно Филипп Росс, бывший продюсер народного артиста России Олега Газманова, также был обвинен в незаконном использовании авторских прав и мошенничестве в особо крупном размере.