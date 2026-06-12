Ольгу Бузову прооперировали

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Российской певице Ольге Бузовой провели операцию на ноге. Об этом в пятницу, 12 июня, рассказал пиар-директор артистки Антон Богословский в беседе с журналистами.

Исполнительница с утра опубликовала в личном блоге фото из машины скорой помощи с окровавленной ногой.

— Ольге провели операцию на ноге. Она длилась несколько часов. Сейчас Ольга уже находится в палате, где отходят от наркоза, — уточнил представитель певицы.

Он также добавил, что концерт, который должен был пройти 13 июня в Ростове-на-Дону, пришлось перенести на 6 августа, передает Super.ru.

До этого СМИ писали, что певцу Алексею Глызину запретили выступать с танцевальными номерами на сцене из-за тромбоза ноги. Артист на протяжении недели страдал от боли и не обращался к врачам.

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Кроме того, в начале марта телеведущая Яна Чурикова упала со сцены во время съемок программы «Голос» на Первом канале. Тогда на съемочной площадке находился врач, который дал ей обезболивающее.