Николай Цискаридзе рассказал о дружбе с Константином Хабенским

Актер Николай Цискаридзе в интервью «7 дней» признался, что знакомство с коллегой Константином Хабенским стало для него редким случаем, когда знаменитость его не разочаровала, а заставила уважать еще сильнее.

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В 2025 году артист впервые попробовал себя в качестве драматического актера, сыграв в спектакле «Кабала святош» режиссера Юрия Квятковского. Его партнером по сцене стал Хабенский.

По словам Цискаридзе, предложение принять участие в постановке сначала показалось ему шуткой. Однако впоследствии он высоко оценил как творческий процесс, так и работу с труппой, оставшись полностью довольным результатом.

Цискаридзе также рассказал, что за время совместной работы они с Хабенским не только нашли общий профессиональный язык, но и подружились. Из-за насыщенных графиков встречаться удается нечасто, хотя, как признался артист, иногда хочется просто провести время вне работы — выбраться на природу или поужинать в хорошей компании.

— Дружу... Мы бы с удовольствием с ним погуляли и пожарили шашлыки, но у нас нет времени. Зато каждый раз, когда я с Костей общаюсь, до спектакля или если пересекаемся где-то, это безумно интересно. Это кумир, который не принес разочарования. В моей жизни подобное было нечасто. И я счастлив, что мы совпали и эмоционально, и по чувству юмора. Это такое удовольствие, когда человек с тобой на одной волне! — рассказал Цискаридзе в беседе с журналом.

В конце апреля артист рассказал о том, что восхищается художественным руководством Константина Хабенского в Московском художественном театре имени Чехова. Он отметил, что за время его участия в постановке «Кабала святош» ему не довелось столкнуться с негативом.