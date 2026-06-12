Ксения Собчак поздравила подписчиков с Днем России. Журналистка и телеведущая опубликовала в своих социальных сетях лаконичное, но эмоциональное обращение, посвященное празднику.

«С Днём России!!! Моя любимая страна, с праздником!» — написала Собчак. Публикацию она сопроводила россыпью сердечек в своих соцсетях. Напомним, день России ежегодно отмечается 12 июня — праздник этот относительно недавний, он появился в 1992 году, а свое нынешнее название получил в 2002-м.

В этом году во многих регионах страны установилась прекрасная погода, поэтому многие наши соотечественники наверняка отправились отдыхать на природу или на дачу, чтобы провести длинные трехдневные выходные с близкими.