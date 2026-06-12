Певицу Регину Тодоренко раскритиковали за рыночный образ от стилиста

Певицу Регину Тодоренко раскритиковали за образ от стилиста на ТЭФИ. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

Регина Тодоренко позировала в серой рубашке и укороченной куртке, из-под которой был виден бюстгальтер, и прозрачной юбке. Образ завершило массивное колье от бренда Prada и солнцезащитные очки. Волосы ей уложили прядями и сделали легкий макияж с розовой помадой. Однако пользователи соцсетей не оценили образ и раскритиковали в комментариях.

«Стилист за что-то отомстил», «Рыночный стиль», «Из ряда вон выходящее зрелище, пиджак, заправленный в стринги», «Чем смешнее, тем моднее», — написали они в комментариях.

Тодоренко 25 сентября 2025 года стала многодетной матерью. Она родила третьего сына от певца Влада Топалова. Супруги назвали мальчика Федором. Уже в конце октября 2025 года звезда появилась на красной дорожке «Золотого Граммофона», заявив, что «вышла из декрета». По словам телеведущей, она приложила все усилия, чтобы не набрать много килограммов во время беременности из-за «лени и зажоров».

Топалов и Тодоренко официально зарегистрировали отношения в 2018 году за несколько недель до рождения первенца. Сын пары Михаил появился в ГКБ №29 им. Н.Э. Баумана. Телеведущая говорила, что процесс был очень комфортным, поэтому ей захотелось все повторить, но уже в домашних условиях. Тодоренко рассказала об этом во время второй беременности и столкнулась с осуждением. Топалов же не стал отговаривать жену от домашних родов, хотя является приверженцем традиционной медицины, и 9 июля 2022 года у пары появился мальчик Мирослав.