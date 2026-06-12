Ольга Бузова показала жуткие кадры из скорой

Телеведущая, певица Ольга Бузова показала в соцсетях жуткие кадры, сделанные в карете скорой помощи. Об этом пишет портал Super.ru.

По данным портала, артистка накануне прилетела из Доминиканы, отметила возвращение, а утром упала в душе, разбила ногу, вызвала медиков.

Врачи оказали звезде первую помощь, констатировали, что перелома нет, но все же настояли на госпитализации.

На кадрах видны ноги Бузовой — одна здоровая, загорелая, вторая — забинтованная от ступни до бедра, с кровавым пятном на колене.

© Соцсети

Публикацию певица сопроводила коротким текстом: «Вот такое утро».

Комментаторы обратили внимание на то, что здоровая нога у певицы сильно отекла и посоветовали ей срочно проверить почки.