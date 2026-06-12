Дженнифер Лопес сделала откровенное признание о мужском актерском составе фильма «Настоящая любовь»

В ходе интервью для подкаста Голдстейна 56-летняя Дженнифер Лопес подробно разобрала культовую картину «Настоящая любовь» и заявила, что рассматривала ключевых актеров проекта как потенциальных сексуальных партнеров.

В список мужской привлекательности Лопес попали Кристиан Слейтер, Вэл Килмер, Деннис Хоппер, Кристофер Уокен, Брэд Питт, Джеймс Гандольфини и Гэри Олдмен. По мнению певицы, невероятная игра и притягательность этих артистов на экране продемонстрировали ее собственную темную сторону, поскольку она была бы не против вступить в интимную связь с любым из них.

Помимо обсуждения кинематографа, Лопес затронула тему своего эмоционального состояния после официального расторжения брака с Беном Аффлеком в 2025 году. Процесс развода дался звезде тяжело, однако восстановить душевное равновесие и вернуться к нормальной жизни ей помогли исключительно близкие люди.

Актриса подчеркнула, что именно постоянное присутствие и забота членов семьи сыграли решающую роль в преодолении затяжного кризиса.