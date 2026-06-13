Волочкова обратилась к перенесшей операцию на ногах Медведевой

Балерина Анастасия Волочкова обратилась к двукратной чемпионке мира по фигурному катанию Евгении Медведевой, перенесшей операцию на ногах. Она написала комментарий под постом спортсменки в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), в котором та рассказала о хирургическом вмешательстве.

Балерина написала, что сама 3,5 месяца назад сделала в Германии операцию по замене тазобедренного сустава.

«Женечка! Держитесь! Ждем на льду! Но, вопреки всем запретам профессоров, я вышла на сцену спустя три недели. А сейчас уже танцую на пуантах! Мы все вас любим», — написала Волочкова.

Медведева поставила лайк комментарию Волочковой.

«Здоровья нам!» — также написала фигуристка.

Медведеву выписали из больницы после операции

Об операции Медведевой стало известно 12 июня. Экс-спортсменка не рассказала подробностей хирургического вмешательства. Медведева выложила фото из больничной палаты с перевязанными стопами.