Пластический хирург оценил новый нос Киркорова

Пластический хирург Сергей Свиридов рассказал о том, сколько могла стоить последняя пластическая операция певца Филиппа Киркорова — артист сделал себе новый нос. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

По словам Свиридова, нос стал аккуратнее и визуально короче. По его мнению, Киркоров выполнил ринопластику, ментопластику и вставил филлеры. В итоге у него изменился профиль, скулы и подбородок.

«Подобный эффект обычно достигается за счет липофилинга или инъекционных методик. Дополнительный объем в средней трети лица делает черты более выразительными и помогает сохранить четкие контуры», — сказал эксперт.

Свиридов считает, что за такой комплекс процедур певец мог заплатить от 800 тысяч рублей до 1,5 миллиона. При этом врач считает, что со временем эффект от пластики может измениться.

«Сейчас мы видим практически итоговый результат, но реабилитация еще продолжается. После ринопластики кончик носа обычно становится более изящным по мере схождения отека. Подбородок также будет выглядеть более гармонично. В целом после такого комплекса вмешательств окончательное формирование тканей может занимать до шести-восьми месяцев. Результат получился заметным, и это тот случай, когда изменения невозможно не увидеть. Думаю, в ближайшие месяцы внешность Филиппа еще немного изменится, причем в лучшую сторону», — заключил он.

Ранее Киркоров ответил на вопрос о том, сделал ли он пластику носа.