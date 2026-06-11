Галкин* переписал часть замка в Грязи на детей

Юморист Максим Галкин (признан Минюстом РФ иностранным агентом) переоформил часть имущества в подмосковной деревне Грязь, где находится легендарный замок, на несовершеннолетних детей. Об этом сообщает KP.RU.

По информации источника, Елизавета и Гарри Галкины стали владельцами 1/6 доли недвижимости в Грязи. Издание предполагает, что сделку дарения оформили юристы либо иные доверенные лица семьи по доверенности от собственника. По мнению KP.RU, таким образом иноагент попытался обезопасить свое имущество от потенциальных проблем. Так, с 1 сентября 2026 года вступит в силу закон об аресте имущества уехавших соотечественников, которые действуют против интересов России.

Накануне стало известно, что бывшему чемпиону мира по шахматам Гарри Каспарову (признан Минюстом РФ иностранным агентом) запретили продавать элитную квартиру в центре столицы.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.