Захарова заняла сторону в конфликте Фадеева и Линды

Все обиды пройдут, между сторонами — певицей Линдой и продюсером Максом Фадеевым — все сгладится, заявила в беседе с журналистами News.ru официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По данным портала, 13 мая правоохранители задержали исполнительницу по обвинению в возможной подделке прав на песни и доставили в столичное МВД. В тот же день вечером стражи порядка отпустили артистку.

Журналисты попросили представителя МИД прокомментировать спор между Линдой и Фадеевым, раскрыть, кто больше вызывает у нее симпатий.

«Я 100% знаю, на какой я стороне. Я на стороне творчества. Я считаю, что все пройдет, и обиды, потом, уверена, это сгладится. Кто-то забудет, кто-то простит. А вот песни легендарные останутся, и музыка легендарная останется», — разъяснила Захарова.

Ранее сообщалось, что музыкант Вадим Самойлов в споре вокруг авторских прав на песни Максима Фадеева поддержал сторону Линды и ее директора Михаила Кувшинова.

Двоюродная сестра Фадеева, солистка группы «Тотал» Марина Черкунова, отметила, что «ДНК Линды – это свет, щедро льющийся в сердца; доброта, что обнимает; любовь, что наполняет смыслом».