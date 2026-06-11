Топалов публично отчитал Ершова

Ведущий проекта «Ставка на любовь» Влад Топалов раскритиковал участника шоу Евгения Ершова за смену принципов в новом выпуске. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе ТНТ.

Ершов с первых дней на Бали продвигал среди участников негласное правило: отправлять на испытание навылет пары с наименьшим количеством баллов по турнирной таблице. Однако в шестом выпуске блогер неожиданно объявил об отказе от этой стратегии.

«Мы решили отменить турнирную таблицу. Многое меняется, вчера мы были одни, а сегодня — другие», — сказал он.

Топалов раскритиковал подобную смену курса и публично высказал свое недовольство словами: «Я не люблю мужчин, которые меняют принципы по ходу дела. У джентльмена должны быть принципы — у тебя их, по‑моему, нет».

«Ставка на любовь» — это экстремальное реалити-шоу, где звездные пары испытывают свои отношения на прочность. Они проходят сложные испытания и делают ставки на успех друг друга. Ведущие проекта — Регина Тодоренко и Влад Топалов. Премьера шестого выпуска состоится 12 июня на канале «Пятница!».