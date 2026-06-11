Звезда КВН упал в обморок перед выходом на сцену

Российский комик и телеведущий Антон Шастун рассказал, что в студенческие годы, когда он играл в Центральной лиге КВН в Воронеже, ему стало плохо из-за того, что он долго не спал, поскольку писал сценарии номеров сразу для трех команд.

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— Я стою, переодеваюсь, уже вот игра. Я переодеваюсь, моргаю — и я лежу, меня Позов (бывший участник КВН и коллега Шастуна по шоу «Импровизаторы» — прим. «ВМ») бьет по лицу, — отметил юморист в видеоролике на YouTube-канале телеведущей Яны Чуриковой.

Он пояснил, что потерял сознание из-за сильной усталости.

14 мая стало известно, что 55-летнему актеру Андрею Кузичеву стало плохо с сердцем прямо во время спектакля «Идиот» в театре Пушкина в Москве. При этом артист доиграл свою роль до конца и даже вышел на поклон после окончания постановки. По словам зрителей, антракт затянулся на 15 минут дольше обычного — у Кузичева сильно подскочило давление, и в этот момент врачи скорой оказывали ему медицинскую помощь.

8 мая рэп-исполнитель Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, рассказал, что на одном из последних концертов прямо на сцене потерял временный зуб. Исполнитель отметил, что случайно задел его во время выступления, после чего зуб упал на сцену.